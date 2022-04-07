Sadales tīkls поможет обеспечить временное электроснабжение в Украине

Sadales tīkls организует возможности доставить в Украину трансформаторы и электроматериалы, чтобы помочь обеспечить временное электроснабжение на разрушенных российскими военными действиями территориях. Также в сотрудничестве с несколькими латвийскими самоуправлениями предприятия DTEK Grids и Sadales tīkls оказывают поддержку семьям энергетиков – перевозят в Латвию женщин, детей и пожилых людей из затронутых военными действиями зон, и предлагают возможности проживания.

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После вторжения России на Украину компания Sadales tīkls обратилась к операторам распределения электроэнергии в странах Балтии и Европы, чтобы обсудить и совместно скоординировать возможную поддержку работникам энергетической отрасли.

В середине марта сотрудники Sadales tīkls вместе со вспомогательным персоналом Мадонской больницы, отдела образования и социальной службы Мадонского края поехали на границу Украины, чтобы перевезти оттуда в Латвию 150 человек из Киева, Днепра, Славянска и Одессы. Этим людям в сотрудничестве с самоуправлениями Мадоны и Резекне были предложены возможности проживания.

В ближайшие дни от границы Украины в Латвию планируется привезти и в сотрудничестве с Айзкраукльским и Верхнедаугавским краями, а также городом Даугавпилс обеспечить проживание еще 100 жителям Мариуполя.

К беженцам на Украину отправился директор функции ремонта и строительства Sadales tīkls Валдис Вуцанс.

"Меня глубоко тронуло и удивило, насколько храбро держатся жители Украины, включая детей и подростков, пережившие зверства агрессора. Я наблюдал за этим во время поездки с большим уважением. Они сидели в подвале, где из-за бомбардировки на головы падала штукатурка, видели собственными глазами захватчиков и ужас, который они творят. Они потеряли близких. Это не война, а бойня, и жертвы, понесенные Украиной, не поддаются измерению. На войне солдат воюет против солдата, а там целенаправленно убивают гражданское население. Трудно и больно это понять, но правильнее всего превратить неприятные эмоции, вызываемые происходящим, в действия, чтобы оказать Украине всю возможную помощь".

Несколько сбежавших из Украины человек были приняты на работу, и уже в ближайшие дни присоединятся к коллективу Sadales tīkls. В будущем несколько десятков сотрудников предприятия планируют отправиться на Украину в качестве волонтеров, чтобы помочь заново построить города, разрушенные российским режимом.