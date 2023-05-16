Sadales tīkls: технический сбой в Елгаве устранен
Foto: Pexels.com, Markus Spiske

Около 11.30 часов подача электроснабжения в Елгаве была восстановлена. Как сообщалось, во вторник утром из-за технологического сбоя пропало электричество примерно у 2900 клиентов Sadales tīkls.

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Электроснабжение было прервано в окрестностях улиц Райня, Терветес, Католю и Матера.

Оперативная бригада незамедлительно приступила к локализации повреждения, чтобы как можно быстрее возобновить подачу электроснабжения.

Причины сбоя выясняются.

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