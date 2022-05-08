Sadales tīkls теперь работает в сети среднего напряжения без отключения потребителей

В целях улучшения электроснабжения и уменьшения неудобств для клиентов, связанных с перебоями в подаче электроэнергии во время плановых работ, AO Sadales tīkls создало специально подготовленную бригаду электромонтеров для выполнения работ под напряжением в сети среднего напряжения.

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Инновационный подход — установка коммутационного аппарата в сети среднего напряжения во избежание перерывов в подаче электроэнергии потребителям — даст возможность на 6–7 % сократить среднюю продолжительность планового отключения электроснабжения на одного потребителя в год (показатель SAIDI).

Sadales tīkls — первый оператор распределительной системы в странах Балтии, внедривший работу под напряжением с помощью метода диэлектрических перчаток. Работы выполняются с использованием специальной техники и индивидуального оборудования из диэлектрических

материалов.

"Новый подход позволит проводить трудоемкие работы по модернизации инфраструктуры среднего напряжения — 20-киловольтных линий — с меньшими перерывами или даже без перерывов в электроснабжении потребителей. Это означает более эффективное обслуживание сети и лучший сервис для наших клиентов", — подчеркивает Раймондс Скребс, технический директор Sadales tīkls.

"Мы сфокусируемся на тех плановых работах, которые до сих пор были связаны с необходимостью отключения большого количества потребителей. В зависимости от спроса в дальнейшем мы сможем самостоятельно готовить необходимых специалистов, ведь методику также освоил специалист нашего Учебного центра", — продолжает Скребс.

Foto: Sadales tīkls

Новый подход внедрен Sadales tīkls в сотрудничестве с профессионалами отрасли из немецкой компании Bayernwerk. В апреле 2022 года в ходе трехнедельного обучения в реальных условиях команда из семи работников Sadales tīkls завершила начатое в 2021 году обучение, получив сертификаты, свидетельствующие о способности работников выполнять работы под напряжением на линиях среднего напряжения, то есть работать на электроустановках без отключения электроснабжения.

Внедрение проекта — изучение решений, оценка возможностей, принятие решения и привлечение партнера, закупка оборудования и техники, а также обучение методике — длилось несколько лет. В инфраструктуре распределения электроэнергии насчитывается более 32 000 километров воздушных линий среднего напряжения (20 кВ).

SAIDI — показатель качества и надежности электроснабжения, представляя среднюю продолжительность перерывов в электроснабжении (мин) для одного клиента в год. Выполняя работы по совершенствованию электросети, Sadales tīkls сократило среднюю продолжительность перерывов в электроснабжении на одного клиента с 466 минут в 2014 году до 208 минут в 2021 году.