Sadales tīkls в выходные дни и в понедельник утром устранило 924 повреждения электросетей

C субботы, 26 марта, до утра понедельника, Sadales Tīkls устранило 924 повреждения электросетей, причиной которых стал сильный ветер. Об этом агентству LETA сообщили на предприятии.

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Работа над устранением самых сложных повреждений еще продолжается.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в субботу порывы ветра достигали 24-25 метров в секунду, местами — 28 метров в секунду.

Отключения электросетей были зарегистрированы по всей территории Латвии, но больше всего их было в центральных и западных регионах, в том числе в Талсинском, Баускском, Олайнском, Елгавском и Кекавском краях.

В субботу вечером без электричества временно остались 47 тысяч потребителей. Повреждения в электросетях в основном были вызваны поваленными ветром на провода и опоры электролиний деревьями и ветками.