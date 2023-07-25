Сады рижского Дворца спорта могут "переехать" на Видземский рынок

Этой осенью территорию Дворца спорта в Риге должен покинуть проект "Сады Дворца спорта". Такова была первоначальная договоренность с владельцами территории. Рижская дума, впрочем, выступила за сохранение проекта и предложила его переместить. В качестве возможной территории рассматривается Видземский рынок, сообщает LSM.

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Городские сады во Дворце спорта будут открыты до 30 сентября — после этой даты садоводам придется освободить территорию, принадлежащую эстонской компании Rotermann.

Сами садоводы помимо Видземского рынка также рассматривают другие места для переезда, среди них — Луцавсала, Зиепниеккалнс, Шкиротава, Букулти, Болдерая.

Рижская дума со своей стороны готова поддерживать подобные частные инициативы.

"Мы хотели бы, чтобы эта практика не исчезла и продолжалась. Поэтому уже весной мы сказали садоводам с территории Дворца спорта, что есть еще Видземский рынок — там есть относительно свободные участки земли. Это не будет "Садов Дворца спорта", но культура городского садоводства сможет продолжаться", — указала глава Комитета по развитию города Инесе Андерсоне.