Сайт Imhoclub лишили домена в зоне .lv
Foto: facebook.com/yury.alekseev.94

Управляющая веб-адресами в зоне .lv структура Латвийского университета (NIC) 8 марта остановила доступ к домену Imhoclub.lv. Решение было принято после получения соответствующего запроса от Государственной службы безопасности (VDD), подтвердили Delfi в NIC.

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Сейчас Imhoclub не доступен по адресу в зоне .lv, однако зеркала сайта продолжают функционировать. Ранее об отключении домена сообщил основатель проекта Юрий Алексеев (на фото).

Дискуссионная площадка Imhoclub неоднократно упоминалась в отчетах VDD как ресурс, на котором "прокремлевские активисты, публикуя дискредитирующую Латвию и ее союзников информацию, оказывают систематическую поддержку реализации целей внешней политики России" (цитата по отчету VDD за 2020 год). В 2018 году против создателей сайта был начат уголовный процесс.

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Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
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