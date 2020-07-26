Сайт Valsts nekustamie īpašumi подвержен риску утечки данных и не поддерживает смартфоны: объявлен конкурс на разработку нового
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Объявлен конкурс на разработку управляющего государственной недвижимостью агентства Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), сообщается на сайте Бюро по надзору за закупками.

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В среднем срок службы сайта составляет 2-5 лет, но действующий сайт www.vni.lv был разработан в 2011 году и устарел физически и морально.

Необходимость разработки нового сайта обусловлена возможной утечкой данных с действующего сайта. Также отмечалась низкая скорость загрузки сайта, недоступность его с мобильных устройств, а актуальные объявления приходится вводить вручную.

ВНИ не сообщает, сколько будет стоить разработка.

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LETA

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LETA

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