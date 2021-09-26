Саласпилсскому ядерному реактору исполнилось 60 лет

В воскресенье 26 сентября у Саласпилсского ядерного реактора день рождения — ему исполняется 60 лет. В течение 37 лет на этом объекте проводились научные эксперименты. В них участвовали более 2000 специалистов, еще около 100 работников обслуживали реактор, сообщает rus.lsm.lv.

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26 сентября 1961 года в 17:02 в активную зону в бассейне с бетонными стенами двухметровой толщины погрузили последнюю, 26-ю кассету с ураном. Реактор был готов к запуску.

Возникающие в активной зоне потоки нейтронов ученые использовали в экспериментах. Например, облучали семена сахарной свеклы. Их оболочка становилась тоньше, и весной такие семена быстрее всходили и приносили больше урожая.

В 1998 году 19 июня в 13:00 реактор был остановлен навсегда. Причин было несколько. Во-первых, он уже устарел, а во-вторых, было израсходовано практически все ядерное топливо. Ни на то, ни на другое денег не было. В 2000 году остатки урана и отработанное ядерное топливо было вывезено в Россию. А сам реактор предполагалось демонтировать. Что пока так и не произошло.

"В этом году заключен договор на исследование Саласпилсского атомного реактора и разработку строительного проекта. [..] В рамках исследований будет уточнено количество радиоактивных отходов в процессе демонтажных работ. После этого будет разрабатываться план самого демонтажа и ликвидации", сообщила глава отдела анализа информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Анта Янтоне.

Будет разработан и проект строительства нового резервуара и долговременного хранилища остатков реактора в Балдоне. Объем необходимых на демонтаж и строительство средств установят во время разработки проектов.