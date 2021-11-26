"Сам Лукашенко может не знать этих цифр". Ринкевич высказался о количестве нелегальных мигрантов в Беларуси

Точное количество мигрантов в Беларуси может быть неизвестно даже Александру Лукашенко, который сейчас находится у власти. Об этом в интервью передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

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Он пояснил, что точная информация о количестве мигрантов недоступна, есть только предположения — прозвучали числа от 7000 до 20 000.

"Из информации, предоставленной самим режимом, мы знаем, что это примерно 7000 человек. Однако нужно учитывать, что сам Лукашенко может не знать этих цифр", — заявил Ринкевич, добавив, что и дипломаты в Беларуси не могли предоставить более конкретные данные, поскольку "дипломаты не могут пробежать через все леса и посчитать всех мигрантов".

На вопрос о том, когда можно будет восстановить полное дипломатическое представительство Латвии в Беларуси, министр подчеркнул, что это зависит от Лукашенко, поскольку весной именно он частично выслал латвийских дипломатов из страны.

Политик призвал более критично оценивать разрешение Беларуси на работу журналистов в приграничной зоне, не противопоставляя его, например, позиции польских властей по этому вопросу.

"Вопрос доступа журналистов должны решать те, кто охраняет границы. Однако не стоит увлекаться прославлением режима Лукашенко, поскольку в Беларуси журналисты работают, прославляя режим, и, только там, где им разрешено. Не следует говорить, что режим дает журналистам свободный доступ. Он разрешает только то, что ему выгодно", — указал Ринкевич.

Как подчеркнул министр, политики в странах, затронутых нелегальной миграцией, должны объяснить остальным государствам, что происходящее является гибридной атакой со стороны Беларуси. Этот вопрос существенно отличается от проблемы беженцев, указал Ринкевич.