Самая большая конфискация в истории: имущество Лембергса оценивается в сотни миллионов евро

Рижский окружной суд, который приговорил мэра Вентспилса к тюремному сроку, поставил также конфисковать его имущество — компании, недвижимость, машины и драгоценности. Как в передаче Spried ar Delfi рассказал прокурор Юрис Юрисс, общая стоимость принадлежащих политику активов исчисляется сотнями миллионов евро, и это самая большая конфискация в истории Латвии.

Будет конфиковано шесть объектов недвижимости — "Вентас" (там жил сам Лембергс), "Дзинтеркални" и "Цельмалас" в Пузской волости Вентспилсского края, "Верас" и "Дросталиняс" в Угалской волости Вентспилсского края, а также здание и землю в Риге на улице Ойяра Вациеша, 31, возле пруда Марас.

Лембергсу принадлежали машины Opel Tigra и VW Caddy, моторная лодка Sea Doo Utopia 205, прицеп для транспортировки лодки и еще один прицеп.

Конфискованы все деньги в размере 236 732 евро со счетов — 133 190 евро, 122 364 доллара США (100 744 евро), 2388 британских фунтов (2764 евро) и 350 шведских крон (34 евро). Эти деньги сейчас хранятся на специальном депозитном счету прокуратуры.

Конфискованы также две запонки из желтого металла с темно-красным камнем и 75 коллекционных монет Банка Латвии номиналом 100 евро.

Будут конфискованы средства со швейцарских счетов семи компаний — Logistics Holdings Ltd., Vitale Consulting Inc., Marvinside United S.A., Cisternville Investmest Ltd., Kestrel Group Holdings Ltd., Misella United S.A. un Girasol Invest & Trade S.A.

Лембергсу принадлежали акции во многих компаниях — 22% акций BWA Holding Establishment, 50% акций Briskly Limited, 50% акций UBH United Baltic Holdings Limited, 53% акций Ost Services AG, а также 100% акций таких компаний как Lanthorn Trading Limited, Hinch Invest & Finance S.A. и Tanar Vermogensberatungen S.A.. Все они также отойдут государству.

Лембергс теряет права истинного выгодополучателя 59,761% акций egina Development Inc. и 25% акций Tomika International N.V., которые юридические принадлежат компании Concavo Limited, а фактически — оффшорной лихтенштейнской компании Лембергса PSC Foundation, которая также была конфискована.

Компании Hinch Invest and Finance S.A. была должна выплатить 15 183 133 евро и проценты компания Strategy Options Asset Management. Это долговое обязательство также конфисковано, как и обязательства компаний Barnaby International N.V и Netherfin B.V перед Eurcom International Ltd. — около трех миллионов от каждой компании, а также обязательства и долги других компаний перед Pierson Finace Limited на общую сумму около 3,2 миллиона долларов.

Конфискации подлежат также ценные бумаги и приватизационные сертификаты, которые находятся в ликвидируемом Latvijas Krājbanka, а также небольшое количество акций Latvijas kuģniecība, Ventspils nafta и Latvijas Krājbanka.

Имущество конфисковано в пользу государства, однако из него выплатят компенсации пострадавшим. Кроме того, Лембергс должен выплатить 22 180 евро государству за адвоката.