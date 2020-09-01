Самая низкая ставка оплаты труда педагогов повышена до 790 евро
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С сентября самая низкая ставка оплаты труда педагогов общего, профессионального образования и образования по интересам повышена с 750 до 790 евро за 30-часовую рабочую неделю.

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Также зарплаты повышены преподавателям вузов. Самая низкая ставка профессора составит 1569 евро, ассоциированного профессора - 1256 евро, доцента - 1005 евро, лектора - 805 евро, ассистента - 641 евро.

Зарплаты будут повышены и другим работникам вузов и колледжей. Повышение зарплат работников образования в этом году потребует 383,7 тыс. евро, в 2021, 2022 и 2023 годах - 1,151 млн евро.

Для повышения ставок в этом году средства выделены из бюджета Министерства образования и науки, вопрос о финансировании на следующие годы пока остается открытым.

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LETA

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LETA
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