Самая высокая температура воды в море в субботу на латвийском побережье- на Курземском побережье Рижского залива, где, по данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, она достигает +24 градусов.

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В последние дни в Латвии в основном дуют восточные и северо-восточные ветры, а в ближайшие дни ожидается и юго-восточный ветер. На побережье Видземе, а также на побережье открытого моря в Курземе, это ветер, который может отогнать теплый верхний слой от берега, в то время как на Курземском побережье Рижского залива восточный ветер несет слой теплой воды к берегу.

Рано утром в субботу температура воды на побережье Рижского залива в Талсинском и Тукумском крае была +20…+24 градуса, на остальном побережье Латвии в среднем — +17…+21 градус. В некоторых местах температура воды может быть немного выше или ниже.

По данным синоптиков, температура воды в портах в девять часов утра колебалась от +19 градусов в Скулте до +24,2 градуса в Мерсрагсе.

Температура воды в большинстве рек — +19…+ 25 градусов, в озерах — от +22 до +25 градусов.