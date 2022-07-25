Самая теплая вода в столице - в Бабелите и на Кипсале
Foto: Kaspars Krafts/F64

В понедельник, 25 июля самая теплая вода на рижских пляжах зафиксирована на озере Бабелите и на Кипсале, где температура воды поднялась до +22 градусов.

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Чуть прохладнее вода в Кишэзерсе и на Луцавсале, где температура воды поднялась до +21 градуса.

Только до +18 градусов прогрелась вода в Вецаки, Вакарбулли, Румбуле и Даугавгриве.

Как сообщалось, в понедельник температура воздуха в Латвии достигнет +22...+26 градусов.

Во вторник в Латвию с запада придет холодный атмосферный фронт, который принесет более прохладный воздух. Осадков на этой неделе будет немного.

К середине недели температура воздуха не будет превышать +18..+22 градусов, ночью столбик термометра может опускаться до +8 градусов.

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