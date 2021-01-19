Самая высокая заболеваемость в Латвии — в Акнистском крае

Наибольшее 14-дневное кумулятивное число случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей в настоящее время зарегистрировано в Акнистском крае, где оно составляет 4087,3 случая (население края — около 2500 человек), свидетельствует рассмотренная на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению презентация об эпидемиологической ситуации в стране, основанная на данных до 17 января.

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Данные, представленные правительству, показывают, что в настоящее время в Акнистской психоневрологической больнице наблюдается вспышка Covid-19. Заражение выявлено у 26 клиентов и 41 сотрудника учреждения.

В Апском крае заболеваемость составляет 2484,5 случая Covid-19 на 100 тыс. жителей, а в Энгурском крае — 2470,5 случая.

Согласно общедоступной информации, в этих краях зафиксированы вспышки заболевания в центрах социального ухода.

В Прейльском и Ропажском краях заболеваемость также составляет более 2000 случаев Covid-19 на 100 тыс. человек, а в Резекне — 1810,7 случая на 100 тыс. жителей. В Илукстском и Лубанском краях, а также в Екабпилсе заболеваемость составляет более 1600 случаев на 100 тыс. жителей.

В Ливанском крае заболеваемость составляет 1448,9 случая, а в Даугавпилсском крае — 1318,8 случая. Высокая заболеваемость за последние две недели также была отмечена в Стренчском крае, Даугавпилсе, Екабпилсе, Краславе, Риебиньском, Алуксненском, Дагдском, Адажском и Талсинском краях.

Двухнедельная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Латвии в настоящее время составляет 673,2 случая на 100 тыс. жителей, что в 1,6 раза выше, чем в среднем в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны, где этот показатель составляет 425 случаев на 100 тыс. жителей.

В то же время в презентации было отмечено, что количество случаев Covid-19 в Латвии за последние семь дней по отношению к аналогичному периоду семь дней назад снизилось на 11,4%, и в настоящее время в среднем выявляется 858 случаев Covid-19 в день. Доля положительных результатов тестов также упала с 9,1% семь дней назад до 8,4% в среднем за последние семь дней.

Также наблюдается уменьшение количества выполненных тестов на Covid-19. В течение последних семи дней ежедневно проводилось 10 184 теста на Covid-19, что на 4,3% меньше, чем неделей ранее.

Самая высокая 14-дневная заболеваемость Covid-19 на 100 тыс. жителей в настоящее время наблюдается в Латгале, где она превышает 1000 случаев на 100 тыс. человек. На втором месте по заболеваемости — Земгале, на третьем — Рига, на четвертом — Рижский район. За этими регионами следуют Видземе, где заболеваемость является второй самой низкой в стране, и Курземе, где она самая низкая.