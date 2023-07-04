"Самое подходящее". Рижский окружной суд оставил в силе аннулирование лицензии телеканала "Дождь" (ДОПОЛНЕНО)

"Аннулирование разрешения на вещание было самым подходящим решением", — постановил свой вердикт по делу телеканала "Дождь" Рижский окружной административный суд, заседание которого прошло 13 июня, а решение объявлено сегодня. Наказание на телеканал было наложено в декабре Национальным советом по электронным СМИ.

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В своем решении суд объяснил, что свобода слова может быть ограничена в определенных случаях. Например, в случае нарушения запрета делать обращения, угрожающие национальной безопасности или общественному порядку или безопасности.

Также указывается, что NEPLP возбудил против "Дождя" несколько дел об административных правонарушениях, центральное — связано с программой от 1 декабря 2022 года, где журналист-заявитель распространял информацию об условиях, в которых живут мобилизованные лица Российской Федерации; упомянув, что многим солдатам можно было бы помочь со снаряжением и просто с элементарными удобствами на фронте.

Суд отмечает, что Россия признана государством-агрессором как международными, так и латвийскими решениями. Призыв поддержать вооруженные силы страны-агрессора угрожает безопасности Латвии, как соседней стране России, которая начала вооруженный конфликт, вторгшись в другую независимую страну — Украину. За призыв поддержать вооруженные силы России, в том числе и материально, в Латвии есть риск уголовной ответственности. Предоставленная информация должна оцениваться с точки зрения латвийской аудитории — совместима ли предоставленная "Дождем" информация с идеей демократического государства, свободы слова и общественных интересов. Ответ суда — отрицательный.

Оценивая, достаточно ли это серьезное нарушение, чтобы из-за него аннулировать лицензию, суд учел, что в отношении "Дождя" возбуждены другие дела об административных правонарушениях. В частности, находящееся на стадии судебного разбирательства непредоставление звуковой дорожки на латышском языке, которое до сих пор находится в стадии судебного разбирательства. Еще одно нарушение: российская армия упоминалась в передачах заявителя как "наша армия", что могло создать впечатление, что российские вооруженные силы объединены с латвийскими вооруженными силами. Также и обозначение Крымского полуострова как части Российской Федерации — это ложная информация.

В итоге суд решил, что телеканал представил ​​предвзятую и неточную информацию. Эти нарушения сыграли свою роль в оценке соразмерности, они складываются, поэтому аннулирование разрешения было наиболее подходящим решением.

В разговоре с Delfi адвокат "Дождя" Эгилс Радзиньш сообщил, что ждет решения клиента, будет ли апелляция. "От комментариев воздержусь до разговора с клиентом — дело очень чувствительное, что ни скажешь, все может навредить… В целом суд поддержал решение NEPLP. На мой чисто субъективный взгляд… мне казалось, что наше государство — более независимое и сильное, чем это подается в решении суда. Вопрос в том, на самом ли деле безопасности нашего государства может угрожать массмедиа в данном случае… Если это так, то надо обратиться в законном порядке против человека (Алексея Коростелева), который так делает, но массмедиа отмежевалось от сказанного им, а все это произошло в прямом эфире — он неконтролируем… То есть такое может случиться с любым медиа. И сразу говорить, что это угрожает безопасности нашего государства… Что тогда будем говорить в других случаях?"

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9 января независимый российский телеканал "Дождь", вынужденно работающий в эмиграции, оспорил декабрьское решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) об аннулировании его лицензии на вещание в Латвии. Глава NEPLP Иварс Аболиньш утверждал, что решение принято на основании заключения Службы государственной безопасности.

В качестве дополнительных аргументов решение содержало три пункта, которые нарушил "Дождь", работая в Латвии: канал показал карту России, в которую входил Крым (Дзядко признал ошибку, объяснив ее спешкой), не обеспечил звуковую дорожку на латышском языке (обещали с 1 сентября), называл в эфире российскую армию "нашей армией".

Кроме того, в эфире Алексея Коростелева, прозвучали слова, которые можно было расценить, как желание помочь мобилизованным военным российской армии: "Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто с элементарными удобствами на фронте". Вскоре Коростелев, который вел эфир из Тбилиси, был уволен.

Суд по обжалованию решения NEPLP о лишении лицензии телеканала "Дождь" в Латвии прошел 13 июня.

"Нашим аргументом было, что показанный 1 декабря 2022 года телевизионный сюжет, в котором прозвучала фраза (ведущего "Дождя" из студии в Тбилиси Алексея Коростелева) о необходимости поддержать (российских) мобилизованных, сам по себе не создавал угрозы безопасности Латвии, — пояснил Delfi адвокат телеканала "Дождь" Эгилс Радзиньш. — Прерыванием сотрудничества с этим ведущим "Дождь" отмежевался от фразы, четко обозначив свою позицию против войны и режима Путина. В связи с этим нет основания видеть признаки того, что СМИ угрожает безопасности государства".

Не дожидаясь суда, который мог затянуться, "Дождь" получил 5-летнюю европейскую лицензию на вещание от медиарегулятора Нидерландов, что позволило каналу вернуться в кабельные сети. При этом до конца сезона большая часть работников осталась в Риге и вещала отсюда.

В суде "Дождь" решил отстаивал свою репутацию и точку зрения, что он — никак не угроза национальной безопасности Латвии. По оценке "Дождя", такие действия NEPLP, принимающего неоправданные решения за закрытыми дверьми, могли послужить негативным прецедентом для других СМИ, зарегистрированных в Латвии и вещающих на русском языке или на аудитории в других странах. Впоследствии так оно и вышло. В мае NEPLP наказал штрафом в 8,5 тысяч евро портал TVnet за слово "депортация" ЛИНК, а 15 июня семь латвийских организаций СМИ потребовали отозвать Аболиньша с должности. Но он и ныне там.

Основной площадкой телеканала "Дождь" станет Амстердам. В конце июля большая часть редакции покинет Латвию. Решение Административного суда Рижского округа можно обжаловать в течение месяца. Телекомпания "Дождь" свое мнение по решениею суда пока не артикулировала.