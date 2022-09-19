Самое страшное, надеюсь, уже позади — прогноз инфектолога о заболеваемости Covid-19

Грядущая зима может стать последней, когда мы столкнемся с серьезными проблемами из-за Covid-19 – осторожно допускает инфектолог, врач Клинической университетской больницы имени П.Страдиня Уга Думпис. Об этом пишет rus.lsm.lv.

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Сейчас число пациентов в больнице немного увеличилось, но находится в пределах нормы. С распространением штамма «омикрон» число случаев заболевания может вырасти, но это не должно оказать существенного влияния на систему здравоохранения.

Если мы говорим о тяжести заболеваемости, тогда однозначно – нет. Если о частоте, тогда, думаю, заболеть могут действительно многие. Но такой ситуации, что система здравоохранения буквально не сможет функционировать несколько недель, такого я не предвижу. Но все зависит от штаммов, которые будут циркулировать. Например, в ноябре, декабре, скорее всего, может быть еще одна волна, - отметил Думпис.

Но большая часть людей привилась, а также переболела и привилась. Теперь у них так называемый гибридный иммунитет, который, может, не защищает полностью от болезни, но защищает от тяжелого течения болезни и риска «долгого ковида».

"Я все же надеюсь, что это будет последняя зима, когда мы сталкиваемся с серьезными проблемами", - добавил эксперт.