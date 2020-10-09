Самоизоляция будет применяться лишь к приехавшим из стран, где заболеваемость выше, чем в Латвии
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Порог самоизоляции для прибывающих из-за границы в дальнейшем будет привязан к кумулятивному двухнедельному показателю заболеваемости Covid-19 на 100 тыс. населения в Латвии, заявил директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков на пресс-конференции.

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В четверг этот показатель составлял 40,2.

В настоящее время самоизоляцию не требуется, если человек прибыл из страны с показателем заболеваемости ниже 25 случаев на 100 тыс. человек. Еще неделю назад пороговый показатель составлял 16 случаев на 100 тыс. населения.

Планируется, что новые правила вступят в силу в субботу.

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LETA

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LETA

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