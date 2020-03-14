Самоизоляция и много жидкости. Как живет один из латвийских пациентов, заразившихся коронавирусом

Большинство случаев заболевания коронавирусом Covid–19 протекает в легкой форме. От пациентов, как правило, требуется самоизоляция и выполнение рекомендаций врачей. Порталу Delfi.lv удалось связаться с одним из жителей Латвии, инфицированных коронавирусом. Он отказался от госпитализации, лечится самостоятельно и находится в постоянном контакте с врачами.

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"Я прилетел из Италии "легендарным" рейсом", — заявил Айвис (имя изменено) порталу Delfi.lv. После того, как выяснилось, что на борту самолета были инфицированные пассажиры, с Айвисом связались представители Центра профилактики и контроля заболеваний, рассказали о симптомах дальнейших действиях, а также и сообщили, что ему необходимо начать самоизоляцию. Айвис регулярно измерял температуру, и когда она выросла до 37 градусов, он позвонил по телефону 113.

Никакого беспокойства он не испытывал. На следующий день приехали медики, взяли анализы, и позже по телефону сообщили, что они дали положительный результат. Айвису предложили лечь в больницу, но поскольку болезнь протекала в легкой форме, он отказался от госпитализации. У него есть возможность полностью изолировать себя, так что риска для близких людей нет. Айвис находится в контакте с врачами по телефону и выполняет их предписания.

Айвис отмечает, что у него болезнь протекает в легкой форме, и в таких ситуациях человек вообще может не заметить, что он болен. Немного повышена температура (в один из вечеров — до 38 градусов), небольшой кашель. Айвис говорит, что коронавирус он переносит намного легче, чем обычный грипп. Главный метод лечения — пить больше жидкости, а если температура существенно вырастет — принимать жаропонижающие. В ходе разговора он несколько раз подчеркнул, что все случаи заболевания в Латвии до сих пор протекали в легкой форме.

Самоизоляцию можно прервать только после того, как симптомы болезни полностью исчезнут, а два анализа на коронавирус дадут негативный результат.