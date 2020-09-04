Самоизоляция обязательна после посещения всех стран ЕС, кроме Литвы, Эстонии и Кипра

С 5 сентября 14-дневную самоизоляцию нужно соблюдать после возвращения из Норвегии, Венгрии и Сан-Марино. При этом Кипр вышел из "желтого списка", сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Самоизоляция обязательна после приезда из 27 стран Евросоюза и Европейской экономической зоны — Словении, Италии, Словакии, Люксембурга, Лихтенштейна, Германии, Румынии, Испании, Бельгии, Болгарии, Мальты, Швеции, Швейцарии, Чехии, Нидерландов, Португалии, Исландии, Франции, Польши, Хорватии, Австрии, Дании, Великобритании, Ирландии, Греции, Норвегии и Венгрии. Кроме того, самоизоляция необходима также после посещения Монако, Андорры и Сан-Марино.

Из стран, не входящих в ЕС и Европейскую экономическую зону, самоизоляцию теперь нужно будет соблюдать после приезда из Канады, а не нужно — после посещения Австралии, Грузии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.

В среду Кабмин разрешил авиаперелеты в страны, где кумулятивная заболеваемость вдвое превышает среднюю в ЕС (этот показатель составляет 55 случаев на 100 000 человек). После возвращения из них обязательно нужно высидеть 14-дневную самоизоляцию. При этом с 7 сентября запрещены перелеты в Испанию, Андорру и Монако.

Несмотря на то, что в Литве и Эстонии кумулятивная заболеваемость превышает 16 случаев на 100 000 человек, "балтийский пузырь" было решено сохранить на неделю, и после этих стран самоизоляция не нужна.