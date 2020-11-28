Самоизоляцию больше не нужно соблюдать при возвращении в Латвию из Исландии

С 28 ноября самоизоляцию необходимо соблюдать по возвращении из всех стран Европы, кроме Ватикана и Исландии, свидетельствует обновленный список Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В настоящее время самоизоляцию в Латвии нужно соблюдать при въезде из всех стран Европейского союза (ЕС), Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Великобритании, в которых 14-дневная совокупная заболеваемость Covid-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.

Таким образом, самоизоляцию в Латвии по-прежнему нужно соблюдать по приезде из Люксембурга, где эпидемиологическая ситуация оценивается как особенно плохая (1237,2 случая на 100 000 населения), а также из Андорры, Швейцарии, Чехии, Венгрии, Норвегии, Эстонии, Кипра, Греции, Нидерландов, Лихтенштейна, Словении, Бельгии, Хорватии, Монако, Испании, Франции, Словакии, Сан-Марино, Польши, Великобритании, Австрии, Италии, Португалии, Мальты, Румынии, Болгарии, Ирландии, Финляндии, Литвы, Германии, Швеции и Дании.

В отношении стран за пределами ЕС, ЕЭЗ и Великобритании самоизоляция не требуется по приезде в Латвию из Уругвая, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Руанды, Австралии, Новой Зеландии и Таиланда. Эти страны входят в число тех, для которых открыты внешние границы ЕС.

Средний недельный показатель заболеваемости в ЕС и ЕЭЗ снизился до 537,75 случая "Covid-19" на 100 тыс. жителей. Это означает, что регулярные пассажирские перевозки запрещены в страны, где этот показатель превышает 1075,5 случая на 100 тыс. жителей. Это Андорра и Люксембург.