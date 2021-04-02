Самоизоляцию надо соблюдать по возвращении из всех стран Европы, кроме Ватикана и Исландии
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Cамоизоляцию надо соблюдать после возвращения в Латвию из всех стран Европейского Союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), кроме Ватикана и Исландии, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Необходимый для отмены самоизоляции в Латвии порог — средний куммулятивный показатель за две недели 50 случаев на 100 000 жителей — уже не первый месяц удается одолеть только двум странам ЕС и ЕЭЗ — Ватикану и Исландии. В настоящее время самый высокий уровень заболеваемости — у Эстонии, где этот показатель составляет 1364,1 случая на 100 000 населения.

Самоизоляция в Латвии по-прежнему должна соблюдаться при возвращении или транзитном путешествии через Сан-Марино, второй по уровню заболеваемости в Европе. Также необходимо соблюдать самоизоляцию при возвращении из Монако, Андорры, Чехии, Словении, Испании, Словакии, Франции, Швеции, Мальты, Люксембурга, Нидерландов, Литвы, Италии, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Польши, Венгрии, Кипра, Румынии, Болгарии, Греции, Германии, Хорватии, Лихтенштейна, Дании, Финляндии и Норвегии.

Для стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, самоизоляция не требуется при поездках из Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура, Новой Зеландии и Австралии. Эти страны входят в число тех, приезжим из которых разрешено пересекать внешнюю границу ЕС.

При въезде в Латвию из других стран мира, не указанных в списках, необходимо соблюдать самоизоляцию.

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