Самоизоляцию не нужно будет соблюдать при въезде в Латвию из 22 стран Европы

С субботы, 17 июля, людям, которые не привиты от Covid-19, придется соблюдать десятидневную самоизоляцию при возвращении из Великобритании, Кипра, Испании, Андорры, Португалии, Нидерландов, Люксембурга, Греции, Ирландии, Монако, Мальты, Дании и Бельгии, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в настоящее время составляет в Латвии 36,1 случая (неделю назад — 43).

При этом средний показатель по Евросоюзу и Европейской экономической зоне вырос до 89,6 случая. Неделей ранее этот показатель составлял 51,6 случая.

В Эстонии кумулятивный показатель вырос до 39,5 случая (неделю назад — 29,3), а в Литве — до 20,6 случая (неделю назад — 17,3).

В настоящее время ни одна страна в мире не включена в список стран с самым высоким уровнем риска.

Как сообщалось ранее, лица, привитые от Covid-19, которые въехали в Латвию из любой страны ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии или Великобритании, больше не должны соблюдать требование самоизоляции.

Полный список стран — здесь.