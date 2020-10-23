Самоизоляцию не нужно соблюдать, возвращаясь в Латвию из четырех стран (СПИСОК)

Самоизоляцию не нужно соблюдать, возвращаясь в Латвию из Финляндии, Норвегии, Эстонии и Греции, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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В настоящее время порог для самоизоляции устанавливается с учетом текущего двухнедельного кумулятивного показателя заболеваемости в Латвии, который составляет 82,7 случая на 100 000 населения.

Средний недельный показатель заболеваемости в ЕС и ЕЭЗ составляет 249,8, и это означает, что регулярные пассажирские перевозки не совершаются из стран, где этот показатель превышает 499,6 на 100 000 жителей. Это Андорра, Ватикан, Чехия, Нидерланды и Бельгия. Снова будут разрешены регулярные пассажирские перевозки во Францию.

Что касается стран за пределами ЕС, ЕЭЗ и Великобритании, то необходимо соблюдать самоизоляцию при возвращении из Уругвая, Японии, Южной Кореи, Руанды, Австралии, Новой Зеландии, Таиланда и Сингапура. Эти страны входят в число тех, для которых открыты внешние границы ЕС.