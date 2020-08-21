Самоизоляцию нужно будет соблюдать и по возвращении из Германии и Лихтенштейна

С ростом заболеваемости Covid-19 впредь двухнедельную самоизоляцию в Латвии нужно будет соблюдать также лицам, возвращающимся из Германии и Лихтенштейна или пересекшим эти страны транзитом, свидетельствуют новейшие данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Эти изменения вступят в силу с субботы, 22 августа.

Таким образом, в Латвии 14-дневную самоизоляцию необходимо соблюдать лицам, возвращающимся из 23 стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Европейского союза (ЕС), а также Монако и Андорры.

Среди 23 упомянутых стран ЕС и ЕЭЗ: Люксембург, Лихтенштейн, Германия, Румыния, Испания, Бельгия, Болгария, Мальта, Швеция, Швейцария, Чехия, Нидерланды, Португалия, Исландия, Франция, Польша, Хорватия, Австрия, Кипр, а также Дания, Великобритания, Ирландия и Греция.

Заболеваемость Covid-19 в Латвии на данный момент составляет 2,7 случая на 100 тыс. жителей, что является самым низким показателем заболеваемости новым коронавирусом в Европе среди всех стран, где есть больные Covid-19. Единственной европейской страной, где до сих пор не зафиксировано случаев болезни, остается Ватикан.

В то же время в Литве и Эстонии заболеваемость Covid-19 продолжает расти — она увеличилась до 12,8 и 7,8 случая на 100 тыс. жителей соответственно.

Наибольшая заболеваемость коронавирусом сейчас в Испании, где она составляет 145 случаев на 100 тыс. жителей. Затем следуют Мальта, Андорра, Люксембург, Румыния, Монако, Бельгия, Франция, Хорватия, Нидерланды, Швеция и Швейцария.

Самоизоляцию нужно соблюдать также по возвращении из Австралии, которая включена в тот небольшой список третьих стран, для которых ЕС с 1 июля открыл границы. В то же время самоизоляцию больше не нужно соблюдать приехавшим из Канады, Грузии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.