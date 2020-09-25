Самоизоляцию нужно будет соблюдать после возвращения из всех европейских стран, кроме Ватикана

Самоизоляцию нужно соблюдать после приезда из 31 стран ЕС и Европейской экономической зоны, а также Монако, Андорры и Сан-Марино.

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Самоизоляция необходима после посещения Эстонии, Литвы, Словении, Италии, Словакии, Люксембурга, Германии, Румынии, Испании, Бельгии, Болгарии, Мальты, Швеции, Швейцарии, Чехии, Нидерландов, Португалии, Исландии, Франции, Польши, Хорватии, Австрии, Дании, Великобритании, Ирландии, Греции, Норвегии, Венгрии, Финляндии, Лихтенштейна и Кипра.

Единственной безопасной страной остается Ватикан — там нет случаев Covid-19.

Латвия не рекомендует своим жителям ездить за границу, а необходимость посещения Финляндии рекомендует тщательно взвесить.

Авиаперелеты разрешены в страны, где кумулятивная заболеваемость в течение 14 дней не превышает средний показатель по ЕС более чем вдвое. Сейчас этот показатель для ЕС 94, соответственно, порог разрешения авиаперелетов с понедельника будет 188 случаев на 100 000 жителей.

Изменений в списке стран, куда разрешено летать, нет: по-прежнему запрещены перелеты в Чехию, Испанию, Францию и Андорру.

В Латвии всё ещё сохраняется самая низкая кумулятивная заболеваемость — 7,6 пациентов на 100 000 случаев. В Литве этот показатель вырос до 31,2, в Эстонии — до 35,9. Хуже всего из европейских стран ситуация обстоит в Андорре, Испании и Чехии. В этих странах, а также во Франции, Люксембурге и Бельгии этот показатель превысил 100.

Что касается стран за пределами ЕС, ЕЭЗ и Соединённого Королевства, то к списку стран, после которых необходима самоизоляция, добавились Тунис, Канада и Грузия. При этом самоизоляция больше не нужна после Австралии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда и Уругвая.

Как ранее сообщалось, с 17 сентября срок самоизоляции после возвращения из-за границы сократили до 10 дней — кроме тех, кто работает в образовательных и медицинских учреждениях и пансионатах. Эти люди должны соблюдать самоизоляцию 14 дней. На восьмой день они могут сделать тест, и в случае негативного результата на 11-й день выйти из самоизоляции.