Самоизоляцию нужно будет соблюдать также по возвращении из Италии, Словении и Словакии

С ростом заболеваемости Covid-19 впредь двухнедельную самоизоляцию в Латвии нужно будет соблюдать также лицам, возвращающимся из Словении, Словакии, Италии или пересекшим эти страны транзитом, свидетельствуют новейшие данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Эти изменения вступят в силу с завтрашнего дня, 29 августа.

Таким образом, в Латвии 14-дневную самоизоляцию необходимо соблюдать лицам, возвращающимся из 26 стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Европейского союза (ЕС), а также Монако и Андорры.

Среди 26 упомянутых стран ЕС и ЕЭЗ: Люксембург, Лихтенштейн, Германия, Румыния, Испания, Бельгия, Болгария, Мальта, Швеция, Швейцария, Чехия, Нидерланды, Португалия, Исландия, Франция, Польша, Хорватия, Австрия, Кипр, а также Дания, Великобритания, Ирландия, Греция, Словения, Словакия и Италия.

Заболеваемость Covid-19 в Латвии на данный момент составляет 3,1 случая на 100 тыс. жителей, что является самым низким показателем заболеваемости новым коронавирусом в Европе среди всех стран, где есть больные Covid-19. В то же время в Литве и Эстонии заболеваемость Covid-19 продолжает расти - она увеличилась до 15,5 и 11,4 случая на 100 тыс. жителей соответственно.

Наибольшая заболеваемость коронавирусом сейчас в Испании, где она составляет 196,4 случая на 100 тыс. жителей. Затем следуют Андорра, Мальта, Люксембург, Румыния, Монако, Хорватия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Швейцария и Австрия.