Самоизоляцию нужно соблюдать после посещения всех стран, кроме Великобритании, Исландии и Ватикана

После приезда из всех стран ЕС и Европейской экономической зоны, кроме Великобритании, Исландии и Ватикана, по-прежнему необходима самоизоляция.

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Порог самоизоляции по-прежнему установлен на уровне 50 новых случаев на 100 000 жителей в течение 14 дней. Из стран ЕС и ЕЭЗ ниже он только в Ватикане (0), в Исландии (44,5) и в Великобритании (46,3).

Что касается стран за пределами ЕС и ЕЭЗ, то самоизоляцию можно не соблюдать после приезда в Латвию из Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура, Новой Зеландии и Австралию.