Самоизоляцию нужно соблюдать после посещения всех стран, кроме Великобритании, Исландии и Ватикана
Foto: PantherMedia/Scanpix

После приезда из всех стран ЕС и Европейской экономической зоны, кроме Великобритании, Исландии и Ватикана, по-прежнему необходима самоизоляция.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Порог самоизоляции по-прежнему установлен на уровне 50 новых случаев на 100 000 жителей в течение 14 дней. Из стран ЕС и ЕЭЗ ниже он только в Ватикане (0), в Исландии (44,5) и в Великобритании (46,3).

Что касается стран за пределами ЕС и ЕЭЗ, то самоизоляцию можно не соблюдать после приезда в Латвию из Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Сингапура, Новой Зеландии и Австралию.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
Всему миру — о хоккейном празднике в Риге. Вызовы организации ЧМ
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год