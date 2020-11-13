Самоизоляцию по-прежнему необходимо соблюдать по возвращении из всех стран Европы, кроме Ватикана
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Самоизоляцию по-прежнему необходимо соблюдать по возвращении из всех включенных в список Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) стран Европы, кроме Ватикана, свидетельствуют обобщенные данные ЦПКЗ.

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С прошлой недели ЦПКЗ установил, что самоизоляцию в Латвии нужно соблюдать при въезде из всех стран Европейского союза (ЕС), Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Великобритании, в которых 14-дневная совокупная заболеваемость Covid-19 превышает 50 случаев на 100 тыс. жителей.

В отношении стран за пределами ЕС, ЕЭЗ и Великобритании самоизоляция не требуется по приезде в Латвию из Уругвая, Японии, Южной Кореи, Сингапура, Руанды, Австралии, Новой Зеландии и Таиланда. Эти страны входят в число тех, для кого открыты внешние границы ЕС.

По возвращении из других стран, не указанных в списке ЦПКЗ, необходимо соблюдать самоизоляцию.

Список и требования самоизоляции вступают в силу 14 ноября.

Средний показатель заболеваемости в ЕС и ЕЭЗ составляет 602,9 случая "Covid-19" на 100 тыс. жителей. Это означает, что регулярные пассажирские перевозки запрещены в страны, где этот показатель превышает 1205,8 случая на 100 тыс. жителей.

Согласно информации ЦПКЗ, с понедельника, 16 ноября, регулярные пассажирские перевозки запрещены в Андорру, Чехию, Люксембург и Швейцарию.

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LETA

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LETA

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