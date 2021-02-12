Самоизоляцию по-прежнему нужно соблюдать после всех стран, кроме Ватикана и Исландии
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С субботы, 13 февраля, самоизоляцию в Латвии по-прежнему нужно будет соблюдать по возвращении из всех включенных в список Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), кроме Ватикана и Исландии, свидетельствуют данные ЦПКЗ.

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В период с 11 по 25 февраля запрещен въезд в Латвию по несущественным причинам из всех стран ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии и Великобритании. Решением правительства также запрещены пассажирские перевозки в Великобританию, Ирландию и Португалию.

Порог заболеваемости для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей. Среди стран ЕС и ЕЭЗ этот порог не превышен только в Ватикане и Исландии. Самая высокая заболеваемость среди стран ЕС сейчас в Португалии, где она составляет 1190,1 случая на 100 тыс. жителей.

В отношении стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, самоизоляция не требуется при возвращении в Латвию из Южной Кореи, Руанды, Новой Зеландии, Таиланда, Сингапура и Австралии.

При въезде в Латвию из стран, не входящих в список ЦПКЗ, необходимо соблюдать самоизоляцию.

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LETA

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Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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