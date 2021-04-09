Самоизоляцию по-прежнему нужно соблюдать после всех стран, кроме Ватикана и Исландии
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Самоизоляцию в Латвии по-прежнему нужно соблюдать по возвращении из всех включенных в список Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), кроме Ватикана и Исландии, свидетельствуют данные ЦПКЗ.

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Порог заболеваемости для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей. Среди стран ЕС и ЕЭЗ этот порог не превышен только в Ватикане и Исландии. Самая высокая заболеваемость в настоящее время в Сан-Марино, где данный показатель составляет 1216,1 случая на 100 000 жителей.

В отношении стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, самоизоляция не требуется при возвращении в Латвию из Южной Кореи, Руанды, Новой Зеландии, Таиланда, Сингапура и Австралии.

При въезде в Латвию из стран, не входящих в список ЦПКЗ, необходимо соблюдать самоизоляцию.

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