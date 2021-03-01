Самоизоляцию в гостиницах выбирает около 100 человек в месяц
Foto: LETA

Возможность самоизолироваться в гостиницах в течение двух месяцев использовали 225 человек, рассказал в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV директор Латвийского агентства инвестиций и развития Каспар Рожкалнс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Возможности большие, но используют их сравнительно редко", — отметил Рожкалнс.

Самоизолироваться в гостиницах могут пациенты с коронавирусом (если у них легкие симптомы или если они выписались из больницы, но симптомы еще сохраняются), контактные лица или те, кто вернулся в Латвию из-за границы. Государство компенсирует 80% расходов на гостиницу, но не более, чем 35 евро в сутки на человека. Срок самоизоляции — 14 дней, в отдельных случаях его можно продлить еще на 14 дней. Питание в стоимость не входит, за исключением тех постояльцев, кто вернулся в Латвию репатриационными рейсами.

В начале января сообщалось, что для самоизоляции доступны девять рижских гостиниц и одна гостиница в Лигатне.

В гостинице Bellevue Park Hotel Riga доступны 100 номеров, в Wellton Riverside SPA Hotel и Rija VEF Hotel — по 90, в Rixwell Elefant Hotel — 71, в Rixwell konventa sēta — 56, в Rixwell Terrace Design — 18, в Mercure Riga Centre 4* — 64, Рrimo Hotel — 10. Пока что единственная гостиница вне Риги, где можно самоизолироваться — это Zeit Hotel в Лигатне, где доступно девять номеров.

Кроме того, доступны 190 номеров гостиницы Hotel by Marriott Riga, но они подойдут не всем — цены начинаются от 40 евро за сутки. В Primo Hotel и Wellton Riverside SPA Hotel также есть дорогие номера, но есть и те, что дешевле 40 евро за сутки. В остальных гостиницах стоимость меньше.

Поскольку питание не компенсируется, то даже если выбирать самое дешевое меню, доплатить за две недели придется как минимум 238 евро. Не все могут это себе позволить.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Простые упражнения для уменьшения стресса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха

Объявления

Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
83 000€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
220 059€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
95 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
136 500€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
127 000€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
146 500€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
83 021€
Lielā iela, Mārupes nov.,
87 400€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
301 130€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
190 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
99 900€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
129 902€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
126 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
107 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
91 300€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
176 400€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
90 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
164 946€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
380 804€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
128 600€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
137 083€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
33 300€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
34 500€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
53 700€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
142 701€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Jūrmalas gatve, Imanta, Rīga,
79 502€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
46 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Žagatu iela, Purvciems, Rīga,
130 600€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
67 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
118 200€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
89 700€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Jūrmalas gatve, Imanta, Rīga,
78 369€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
102 300€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
69 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
117 500€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
41 200€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
127 075€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
112 960€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
70 200€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
99 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
150 300€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
87 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
75 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Ķengaraga iela, Ķengarags, Rīga,
80 200€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
70 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
184 937€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€