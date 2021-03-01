Самоизоляцию в гостиницах выбирает около 100 человек в месяц

Возможность самоизолироваться в гостиницах в течение двух месяцев использовали 225 человек, рассказал в интервью передаче "Утренняя панорама" на телеканале LTV директор Латвийского агентства инвестиций и развития Каспар Рожкалнс.

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"Возможности большие, но используют их сравнительно редко", — отметил Рожкалнс.

Самоизолироваться в гостиницах могут пациенты с коронавирусом (если у них легкие симптомы или если они выписались из больницы, но симптомы еще сохраняются), контактные лица или те, кто вернулся в Латвию из-за границы. Государство компенсирует 80% расходов на гостиницу, но не более, чем 35 евро в сутки на человека. Срок самоизоляции — 14 дней, в отдельных случаях его можно продлить еще на 14 дней. Питание в стоимость не входит, за исключением тех постояльцев, кто вернулся в Латвию репатриационными рейсами.

В начале января сообщалось, что для самоизоляции доступны девять рижских гостиниц и одна гостиница в Лигатне.

В гостинице Bellevue Park Hotel Riga доступны 100 номеров, в Wellton Riverside SPA Hotel и Rija VEF Hotel — по 90, в Rixwell Elefant Hotel — 71, в Rixwell konventa sēta — 56, в Rixwell Terrace Design — 18, в Mercure Riga Centre 4* — 64, Рrimo Hotel — 10. Пока что единственная гостиница вне Риги, где можно самоизолироваться — это Zeit Hotel в Лигатне, где доступно девять номеров.

Кроме того, доступны 190 номеров гостиницы Hotel by Marriott Riga, но они подойдут не всем — цены начинаются от 40 евро за сутки. В Primo Hotel и Wellton Riverside SPA Hotel также есть дорогие номера, но есть и те, что дешевле 40 евро за сутки. В остальных гостиницах стоимость меньше.

Поскольку питание не компенсируется, то даже если выбирать самое дешевое меню, доплатить за две недели придется как минимум 238 евро. Не все могут это себе позволить.