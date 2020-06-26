Самоизоляцию в Латвии нужно будет соблюдать после приезда из шести стран ЕС

Самоизоляцию в Латвии нужно будет соблюдать приезжим из шести стран ЕС и ЕЭЗ. Это Швеция, Португалия, Великобритания, Румыния, Болгария и Люксембург, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Требование самоизоляции относится и к транзитным путешественникам, то есть тем, кто пересекает названные страны или находится там в аэропорту.

Самоизоляцию не должны соблюдать приезжие из стран, где 14-дневная заболеваемость Covid-19 составляет менее 15 случаев на 100 тыс. жителей.

Латвия занимает по заболеваемости предпоследнее место среди стран ЕС и ЕЭЗ — 0,9 случая на 100 тыс населения за последние недели. Такая же заболеваемость в Венгрии, а в Лихтенштейне она достигла нуля.

В Эстонии заболеваемость Covid-19 упала до 1,4 случая, в Литве до 2 случаев. Неделей ранее в Эстонии этот показатель составлял 3,6, в Литве — 6,6 случая.

В Швеции заболеваемость составляет 154,5 случая на 100 тыс. населения, в Португалии — 44,2.