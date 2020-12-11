Самоизоляцию в Латвии нужно соблюдать по возвращении из всех стран Европы, кроме Ватикана
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

С субботы, 12 декабря, самоизоляцию в Латвии нужно будет соблюдать по возвращении из всех включенных в список Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) стран Европы, кроме Ватикана, свидетельствуют данные ЦПКЗ.

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Средний показатель заболеваемости Covid-19 в Европейском союзе (ЕС) и Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) в настоящее время составляет 395 случаев на 100 000 населения. Таким образом, с понедельника, 14 декабря, будут запрещены регулярные пассажирские перевозки в страны с показателем заболеваемости более 790 на 100 000 жителей. Это Литва, Люксембург, Хорватия, Андорра, Сан-Марино и Словения.

Порог для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев Covid-19 на 100 тыс. человек. Этот порог заболеваемости не превышен только в Ватикане.

В отношении стран за пределами ЕС, ЕЭЗ и Великобритании самоизоляция не требуется по приезде в Латвию из Японии, Южной Кореи, Сингапура, Руанды, Австралии, Новой Зеландии и Таиланда. Эти страны входят в число тех, для которых открыты внешние границы ЕС. С 12 декабря самоизоляция нужна по приезде из Уругвая.

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