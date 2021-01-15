Самоизоляцию в Латвии по-прежнему нужно соблюдать по возвращении почти из всех европейских стран

Самоизоляцию в Латвии по-прежнему нужно соблюдать по возвращении из всех включенных в список Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) стран Европы, кроме Ватикана и Исландии, свидетельствуют обобщенные данные ЦПКЗ.

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Порог заболеваемости для соблюдения самоизоляции в Латвии по возвращении из-за границы составляет 50 случаев Covid-19 на 100 тыс. жителей. Этот порог по-прежнему не превышен только в Ватикане и Исландии.

В Литве этот показатель составляет в данный момент 1004,8 случая на 100 000 населения, в Эстонии — 603,6, в Латвии — 689,5.

Для стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, самоизоляция не требуется при поездках из Южной Кореи, Руанды, Новой Зеландии, Таиланда, Сингапура и Австралии. В свою очередь, самоизоляция должна соблюдаться при прибытии из Великобритании, а также из Японии, которая ранее входила в список относительно безопасных стран. Эти страны входят в число тех, откуда разрешено пересекать внешнюю границу ЕС.

Изменения в списке вступят в силу в субботу, 16 января.