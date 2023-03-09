Самолет airBaltic, съехавший с посадочной полосы, скоро возобновит полеты

Самолет, который в среду вечером из-за сильного снегопада съехал с посадочной полосы, не получил никаких технических повреждений, сообщил airBaltic.

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Airbus A220-300 после инцидента отправили в технический ангар и провели тщательный осмотр. Никаких повреждений обнаружено не было.

Авиакомпания ожидает, что самолет скоро вернется в эксплуатацию, однако пока не называет конкретное время.

Как сообщалось, в 23:17 8 марта из-за снежной метели самолет рейса BT694 из Парижа в Ригу съехал с посадочной полосы в Рижском аэропорту.

89 пассажиров и семь членов экипажа были безопасно доставлены в терминал аэропорта, а самолет отогнан в ангар для дальнейшей инспекции.