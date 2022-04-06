Самолет Левитса доставит в Молдову гуманитарную помощь и вернется с украинскими беженцами на борту

Самолет авиакомпании airBaltic, на котором президент Латвии Эгил Левитс отправится с визитом в Молдову на этой неделе, доставит гуманитарную помощь в центр для украинских беженцев в Кишиневе, а обратно в Ригу - беженцев. Об этом сообщает агентство LETA.

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В четверг, 7 апреля, Левитс посетит Молдову с рабочим визитом, чтобы обсудить текущую ситуацию в области геополитики и безопасности, укрепление отношений между двумя странами и реформы по евроинтеграции Молдовы. Об этом сообщила руководительница медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане.

Президента Латвии будут сопровождать министр внутренних дел Мария Голубева и начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс. В ходе визита делегация встретится с министром внутренних дел Молдовы Анной Ревенко и руководством пограничной службы.

airBaltic откликнулась на призыв доставить латвийскую гуманитарную помощь в Молдову и обратным рейсом привезти в Латвию украинских беженцев.

В состав груза гуманитарной помощи входят продукты питания и предметы гигиены, которые предоставили неправительственные организации и предприятия, указала Дейчмане.

airBaltic оказывает специальную клиентскую поддержку также тем украинским пассажирам, которые летят в Латвию из других европейских аэропортов. В компании работает специальная линия обслуживания на украинском языке — телефон +380 893 202414.

В ходе визита латвийская делегация также посетит Кишиневский ботанический сад, где президент Молдовы Майя Санду и Левитс посадят дерево.