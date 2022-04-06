Самолет Левитса доставит в Молдову гуманитарную помощь и вернется с украинскими беженцами на борту
Foto: Publicitātes foto

Самолет авиакомпании airBaltic, на котором президент Латвии Эгил Левитс отправится с визитом в Молдову на этой неделе, доставит гуманитарную помощь в центр для украинских беженцев в Кишиневе, а обратно в Ригу - беженцев. Об этом сообщает агентство LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В четверг, 7 апреля, Левитс посетит Молдову с рабочим визитом, чтобы обсудить текущую ситуацию в области геополитики и безопасности, укрепление отношений между двумя странами и реформы по евроинтеграции Молдовы. Об этом сообщила руководительница медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане.

Президента Латвии будут сопровождать министр внутренних дел Мария Голубева и начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс. В ходе визита делегация встретится с министром внутренних дел Молдовы Анной Ревенко и руководством пограничной службы.

airBaltic откликнулась на призыв доставить латвийскую гуманитарную помощь в Молдову и обратным рейсом привезти в Латвию украинских беженцев.

В состав груза гуманитарной помощи входят продукты питания и предметы гигиены, которые предоставили неправительственные организации и предприятия, указала Дейчмане.

airBaltic оказывает специальную клиентскую поддержку также тем украинским пассажирам, которые летят в Латвию из других европейских аэропортов. В компании работает специальная линия обслуживания на украинском языке — телефон +380 893 202414.

В ходе визита латвийская делегация также посетит Кишиневский ботанический сад, где президент Молдовы Майя Санду и Левитс посадят дерево.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Большие дела небольшого магазина. 20 лет опыта Santa un Barbara
Здесь и сейчас. Получи сегодня все, что нужно