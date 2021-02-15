Самому старшему латвийцу, получившему прививку от коронавируса — 98 лет

Вакцину от коронавируса получили уже 28 клиентов и три работника центров социального ухода, чей возраст достигает или превышает 90 лет. Самому старому из них — 98 лет, сообщает LETA со ссылкой на Национальную службу здоровья.

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Также вакцину получили трое 96-летних: две женщины и один мужчина, четыре женщины в возрасте 94 лет, пять женщин в возрасте 93, четыре 92-летних женщины, пять женщин и один мужчина в возрасте 91 года и две женщины и один мужчина в возрасте 90 лет.

Получили вакцину и три работника этих учреждений, достигших возраста 91 года.

За минувшие сутки вакцинировано всего 20 человек — один получил первую дозу, 19 — вторую. Темп вакцинации на выходных ниже, чем в обычные дни: в пятницу было привито 1500 человек, а в другие дни темп достигает более 1800 человек в день.

В целом с начала вакцинации в конце декабря вакцины получил 20 861 человек, в том числе 16 202 вакцинацию завершили.

Как сообщалось, первыми вакцинацию в Латвии проходят медики и другие работники медицинских учреждений, а 10 февраля началась вакцинация в центрах социального ухода.