Самому юному пациенту, проходящему реабилитацию в "Вайвари" после Covid-19 — всего два года
Foto: LETA

В Национальном реабилитационном центре "Вайвари" восстанавливается после болезни двухлетний ребенок, сообщило Министерство здравоохранения. Это самый юный пациент реабилитационного центра.

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"Вайвари" занимаются реалибитацией пациентов после с осени 2020 года. В начале этого года были созданы специфические стационарные программы, а также программы дневного станционара для переболевших коронавирусом.

Услуги реабилитации уже получили 288 пациентов, 24 из них восстанавливались в дневном стационаре. Чаще всего реабилитацию проходили люди моложе 50 лет. Самому юному пациенту всего два года, самому пожилому — 86. В очереди реабилитацию ждут 203 пациента.

Как пояснило Министерство здравоохранения, слабость, обессиленность, боли, одышка, нарушения сна, судороги, непереносимость привычных физических нагрузок, психические изменения — это лишь некоторые из последствий болезни, которые может испытывать каждый второй пациент даже через несколько месяцев после выздоровления.

27 мая Кабинет министров выделил 1 946 132 евро на реабилитацию переболевших Covid-19, из них "Вайвари" дополнительно получил 420 837 евро.

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