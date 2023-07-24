Самоуправление: качество воды в местах купания в Лиепае отвечает нормам

Результаты проведенных вчера анализов показывают, что качество воды в местах купания в Лиепае соответствует нормам. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на представителя Лиепайского самоуправления Зиту Лаздане.
Образцы были взяты на участках канализационных систем на улице Либиешу, 33 и на пляже Liedagi. Анализы проводились в сертифицированной лаборатории Liepājas ūdens.
Лаздане отметила, что следующие результаты анализа будут доступны во вторник, 25 июля, когда инспекция проведет микробиологический анализ воды для купания в лиепайских местах купания.
На сайте Лиепайского самоуправления отмечается, что интенсивная работа по предотвращению аварийной ситуации на лиепайских очистных сооружениях продолжается.
Согласно заявлению муниципалитета, последние данные моделирования показывают, что загрязнение в более низких концентрациях, рассеянном виде может достигать побережья Зиемупе в течение дня.
На месте происшествия работает "Лиепайская вода", чтобы оперативно искать технические решения для скорейшего восстановления сооружений. В настоящее время приостановлен отвод всех видов сточных вод в поврежденные резервуары и очистные сооружения.
Собранные сточные воды накапливаются в трубопроводах, напорных трубах и насосных станциях. Таким образом можно накопить около 21 000 кубометров сточных вод, поясняют в муниципалитете.
Остальная часть неочищенных сточных вод сбрасывается в море через аварийный сброс. Муниципалитет отмечает, что сток, через который отводятся сточные воды в море, находится на расстоянии 1,3 километра от берега.