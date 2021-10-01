Самоуправление не запретило Шлесерсу проводить акцию протеста в Риге

Лидер партии Latvija pirmajā vietā Айнарс Шлесерс планирует очередную акцию протеста, сообщает LETA. В Рижской думе подтвердили, что частное лицо подало в самоуправление заявку на проведение марша. Марш начнется у часов “Лайма”, участники проследуют до памятника Свободы.

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В заявке указано максимально допустимое на данный момент количество участников – 50 человек. В результате оценки заявки самоуправление не запретило проводить мероприятие. Мероприятие планируется с 13:00 до 15:00.

Приглашая на мероприятие 2 октября, Шлесерс написал в соцсетях, что премьер-министр Кариньш (JV) объявил о введении обязательной вакцинации. “Начнут с учителей, медиков и работников социальных служб. Если народ это проглотит, дальше будут остальные профессии”, – заявил Шлесерс.

Ранее сообщалось, что 18 сентября Шлесерс объявил о митинге за добровольную вакцинацию на набережной 11 ноября. На мероприятии собралось более 1000 человек, полиция выявила ряд нарушений мер эпидемиологической безопасности.

После мероприятия на набережной участники отправились к памятнику Свободы. Там собралось около 500 человек, которые вскоре разошлись, – сообщила Государственная полиция.