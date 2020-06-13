Самоуправление просит жителей пожертвовать камни для укрепления берегов Гауи

Дума Гулбенского края начала работы по укреплению берегов реки Гауя в Леясциемской волости, возле дорои Леясциемс-Малмуйжа. Чтобы помочь местным властям в осуществлени проекта, жителей края призывают пожертвовать большие полевые камни, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как пояснили в думе, за последние годы изменились пороги Гауи, в результате чего происходит стремительная эрозия (вымывание) берегов реки. Это подвергает опасности как вышеупомянутую дорогу, так и близлежащие здания.

На данный момент создана пробная каменная насыпь на протяжении 20 метров — ее объем составляет более 100 кубометров. Если по истечении некоторого времени специалисты придут к выводу, что данный метод работает, укрепление берегов продолжится. В связи с этим потребуется большое количество камней.

Всех жителей, у в распоряжении которых имеются ненужные полевые камни любого размера, просят оставить их в куче на берегу Гауи в указанном месте. До этого следует связаться с правлением Леясциемской волости по тел. 64473660 или 26381769.