Самоуправление Резекне предложит переместить памятник освободителям города на Братское кладбище

Игнорируя закон и результаты опроса жителей, в ходе которого люди проголосовали за демонтаж памятника "Освободителям Резекне", самоуправление предложит переместить его на Братское кладбище на улице Миера, сообщили в отделе по связям Резекненской думы.

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В самоуправлении утверждают, что при равном количестве голосов и в условиях энергетического кризиса перенос памятника на кладбище на улице Миера мог бы стать лучшим компромиссным решением, которое стабилизирует настроение жителей и не будет способствовать разделению многонационального резекненского общества.

В пятницу в 12 часов завершился опрос граждан "Поддерживаете ли вы демонтаж памятника освободителям Резекне?", инициированный самоуправлением Резекне, чтобы узнать мнение людей.

В опросе приняли участие 15 295 респондентов, из которых 7 635 респондентов считают, что памятник следует демонтировать, а 7 050 респондентов указали, что памятник демонтировать не следует. С другой стороны, 610 участников опроса высказали мнение, что памятник освободителям Резекне следует перенести на Братское кладбище на улице Миера.

Самоуправление заявило, что при подготовке результатов опроса были отсеяны голоса, присланные повторно с одного IP-адреса, а также были добавлены те результаты голосования, полученные в русскоязычной версии опроса, которая позже была аннулирована.

Как показывают результаты опроса, мнения людей о демонтаже памятника в обществе разделяются поровну.

Самоуправление Резекне в ближайшее время подготовит и направит в соответствующие органы письмо с предложением перенести памятник освободителям Резекне на Братское кладбище на улице Миера.

Согласно принятому Сеймом 16 июня закону "О запрете экспонирования объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, и их демонтаже на территории Латвийской Республики", памятник, называемый в народе "Алеша", должен быть демонтирован до 15 ноября.