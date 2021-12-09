Самоуправлений станет еще меньше. Города прирастут краями

В 2029 году к городам государственного значения — Даугавпилсу, Елгаве, Лиепае, Резекне и Вентспилсу — присоединят прилегающие края. Такие поправки к Закону об административных территориях и обжитых местах принял в окончательном чтении Сейм.

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Напомним, что в 2020 году в стране была реализована административно-территориальная рефома. Путем объединения краев количество самоуправлений в Латвии было сокращено со 119 до 43. В 2029 году пять городов объединятся с краями, и самоуправлений станет 38.

Изначально Министерство защиты окружающей среды и регионального развития настаивало на том, что города и края должны быть объединены уже в 2025 году. Это бы означало, что уже ближайшие муниципальные выборы прошли бы по новой схеме. Однако Сейм настоял на том, что реформа будет введена только в 2029 году.