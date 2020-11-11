Самоуправления: цены за перевозку больных Covid-19 — астрономические
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Плата, которую перевозчики требуют за перевозку пациентов с Covid-19, астрономическая, заявил в среду советник Латвийского союза самоуправлений по народнохозяйственным вопросам Айно Салминьш.

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Он рассказал, что примерно 80% самоуправлений готовы в случае необходимости участвовать в перевозке из больниц домой пациентов с Covid-19. Самоуправления могут обеспечить свой транспорт или заказать эту услугу.

"Нас больше интересует, в какой мере это будет компенсировано. Цены астрономические", — сказал Салминьш, отметив, что "Ригас сатиксме" требует за перевозку пациентов 40-65 евро в час.

По словам госсекретаря Минздрава Дайны Мурмане-Умбрашко, в договорах с Национальной службой здравоохранения есть статья о том, что больницы могут потребовать покрытия расходов за перевозку пациентов.

Она добавила, что самоуправления сейчас возят пациентов только домой, но обсуждается вопрос о том, чтобы они перевозили пациентов и в больницы более низкого уровня. В больницы более высокого уровня пациентов доставляет Служба неотложной медицинской помощи.

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LETA

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LETA

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