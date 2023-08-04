Самоуправления хотят, чтобы критерии реформы школьной сети до 9-го класса имели только рекомендательный характер

Несколько организаций, представляющих самоуправления, хотят, чтобы количественные критерии для реформы школьной сети до 9-го класса носили только рекомендательный характер, сообщает LETA. Об этом они заявили в своих ответах на предложения Министерства образования и науки (МОН).

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Министерство давно добивается реорганизации школ с малым количеством учащихся, так как видит в этом возможность сэкономить бюджетные средства, которые можно было бы направить на повышение заработной платы учителей. Такие планы всегда встречали сопротивление со стороны самоуправлений, которые утверждают, что закрытие школ приведет к депопуляции регионов. В настоящее время подготовлен новый план реформы, который предусматривает ужесточение требований к количеству учащихся в школах, особенно в 7-9-х классах и средних школах.

Ассоциация крупных городов Латвии приводит в пример Валмиерский край, где соответствие критериям в группе 7-9-х классов будет означать, что 278 учащихся могут остаться без ближайшей к месту жительства школы, а самоуправлению придется изыскивать дополнительные средства на транспорт и строительство новой школы-интерната. Ежедневный маршрут школьного автобуса в Валмиерском крае составит 46 километров, а это означает, что первый севший в автобус ученик потратит на дорогу в школу более часа, что не соответствует критериям доступности, установленным МОН.

В свою очередь департамент образования, культуры и спорта Рижской думы прогнозирует риск значительного сокращения числа учащихся, поскольку в Риге после 6-го класса значительная часть детей переходит в одну из государственных гимназий. Таким образом, школы могут перестать соответствовать количественным критериям для группы 7-9-х классов.

Рижская дума считает, что самоуправление должно регулировать и определять наполнение во всей основной школе, включая конкретные группы классов и количество учащихся в классе, с учетом численности населения в конкретном самоуправлении, возможностей мобильности и мнения общества.

Латвийское объединение региональных центров развития (RACA) также считает, что количественные критерии в 1-9-х классах самоуправления должны устанавливать сами, не исключая, что сами они будут и содержать школы с количеством учеников меньше требуемого. RACA не согласно, что к административным центрам нужно применять те же критерии, что и к городам государственного значения. В административных центрах, где есть государственная гимназия, в 10-12-х классах должно быть 60 учеников, а не 120, считают в организации.

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С другой стороны, количество учащихся в 1-9-х классах вне административных центров должно быть 80, без деления на группы классов, а в 7-9-х классах должно быть сокращено до 30 учеников.

Если все же будут установлены более жесткие количественные критерии, следует предусмотреть, что самоуправления могут просить исключений для конкретных учебным заведений, а МОН должно оценивать важность каждой школы.

"Установление такого количественного показателя может носить рекомендательный характер, но не может затрагивать права и обязанности самоуправлений по обеспечению обязательного образования, а государство, в свою очередь, не может отказаться от своей обязанности по оплате труда педагогов, которая возложена на него законом", — заявил Латвийский союз самоуправлений.

Предложения МОН по реорганизации школьной сети раскритиковали и отдельные министерства. В частности, Министерство финансов указало, что в отчет МОН не включена оценка влияния предложенных решений на государственный бюджет и бюджеты самоуправлений. Если для новой модели уже в 2024 году потребуется бюджетное финансирование, то его нужно рассматривать уже сейчас в процессе разработки бюджета.

Минфину неясно, почему МОН оценивает как неэффективную модель "Школьник в самоуправлении", хотя она действовала только один учебный год, а для оценки предусмотрен трехлетний период.

Как сообщалось, согласно предложению МОН, во всех четырех группах классов в городах государственного значения и административных центрах должно быть не менее 120 учеников. В самоуправлениях вне административных центров в группах 1-3-х и 4-6-х классов минимальное количество учеников составит 30, а в группах 7-9-х классов и 10-12-х классов — 60 учеников. С другой стороны, в приграничных и малонаселенных самоуправлениях до 9-го класса в классе должно быть в среднем десять детей, а в средней школе не менее 60 учащихся, или в среднем 20 учеников в классе.

В министерстве указали, что количественные критерии в группе 1-6-х классов будут носить рекомендательный характер, и самоуправления могут делать исключения. Количественные критерии в группе 7-12-х классов будут обязательны для всех самоуправлений. Самоуправления в приграничье смогут самостоятельно определять количественные критерии для группы 1-9-х классов, а для группы 10-12-х классов критерии будут обязательными независимо от расположения в приграничье.