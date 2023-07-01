Самоуправления и учебные заведения обеспокоены: не ясны преимущества реформы школьной сети

Реформа школьной сети вызывает серьезную озабоченность как учебных заведений, так и самоуправлений. Ряд вопросов остается нерешенным, в том числе количественные критерии, которые будут иметь решающее значение для сохранения или реорганизации школ. Министерство образования и науки (МОН) называет цифру 120 — именно столько школ, скорее всего, затронут изменения. Об этом пишет газета Diena.

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Однако в этом году согласовано закрытие, слияние или изменение статуса лишь 25 учебных заведений. Цифры, которыми располагают самоуправления, больше.

В настоящее время неясно, какие финансовые выгоды принесет реформа, проводимая МОН – расчеты обещают к 15 августа.

До тех пор еще предстоят переговоры с самоуправлениями и регионами планирования, но главный акцент остается прежним – финансовая и административная эффективность, подчеркнул на внеочередном заседании Сейма парламентский секретарь МОН Карлис Страутиньш. По его словам, публично прозвучавшая цифра – 120 щкол - не означает, что все они будут закрыты.

Однако уже теперь ясно, что десять средних школ с количеством учеников в 10-12-х классах не более семи свой статус утратят. То же самое, вероятно, произойдет еще с 19 школами с 8-10 учащимися в классе.

По мнению Латвийского союза самоуправлений, жизнеспособными следует признать школы с количеством учащихся начиная с 80.