Самоуправления Латвии уже разместили 214 граждан Украины

Сейчас 214 граждан Украины размещены в местах, предоставленных местными самоуправлениями, выяснило агентство LETA.

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Муниципалитеты в настоящее время могут разместить 5020 беженцев, обеспечив граждан Украины продуктами питания. Многие новоприбывшие не нуждаются в помощи, потому что остаются у родственников или друзей.

В пятницу заместитель главы Государственной пожарно-спасательной службы Мартиньш Балтманис пояснил журналистам, что, несмотря на уже имеющиеся жилые помещения, в сотрудничестве с Министерством нэкономики также определены гостиницы и гостевые дома, которые при необходимости могут принять украинских беженцев. Балтманис также подчеркнул, что есть большое желание населения разместить беженцев в своей собственности.

В четверг стало известно, что 1158 граждан Украины уже въехали в Латвию. Госсекретарь Министерства внутренних дел (МВД) Дмитрий Трофимов отметил также, что около 13 000 граждан Украины находятся в Латвии, имея временный вид на жительство, и ясно, что многие беженцы едут в нашу страну к своим родственникам.

Упомянутые 1158 человек прибыли в Латвию через внешнюю границу Европейского Союза. МВД все равно будет собирать точные данные о количестве въехавших, так как нужно учитывать, что часть беженцев пересекают Латвию как транзитную территорию. Точные данные станут известны, когда будут оформлены документы на жительство, отметил Трофимов.

Ранее в МВД подсчитали, что в Латвию могут приехать около 10 тысяч человек из Украины. На сегодняшний день 26 самоуправлений выразили готовность принять беженцев.