Самоуправления не пришли к соглашению с правительством по ряду важных вопросов

Латвийский союз самоуправлений (ЛСС) не пришел к соглашению с правительством по ряду важных для самоуправлений вопросов бюджета следующего года и отложил подписание протокола о соглашении между сторонами, сообщила агентству LETA советник ЛСС по вопросам связей с общественностью Лиене Ужуле.

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В среду состоялось заседание думы ЛСС, на котором вместе с премьер-министром Кришьянисом Криньшем, министром финансов Янисом Рейрсом и министром охраны среды и регионального развития Юрисом Пуце обсуждался протокол соглашения и разногласий Кабинета министров и ЛСС на 2021 год.

Дума ЛСС единогласно проголосовала за отсрочку подписания протокола, чтобы продолжить дискуссии с Министерством финансов и найти компромисс по вопросу о планируемом сокращении доходов бюджета самоуправлений. Переговоры и возможное подписание протокола запланированы до подачи госбюджета в Сейм, то есть до 15 октября этого года, сообщила Ужуле.

Она подчеркнула, что наиболее существенные разногласия связаны с предложенными Минфином изменениями в распределении подоходного налога с населения (ПНН), которые предусматривают уменьшение доли перечисляемых в бюджет самоуправлений поступлений ПНН до 75%. Муниципалитеты по-прежнему не согласны с таким перераспределением, которое отрицательно повлияет на бюджет самоуправлений, при этом особенно сильное негативное влияние оказав на Латгале. Поэтому во время заседания думы ЛСС было высказано предложение продолжить совместные дискуссии и найти компромисс в отношении самоуправлений, которых перераспределение ПНН затронет больше всего.

Председатель ЛСС Гинт Каминскис подчеркнул, что ситуация является очень серьезной, поэтому самоуправления призывают правительство разобраться в проблеме, проявить солидарность и найти решение о дополнительной дотации из государственного бюджета в размере 9,2 млн евро для тех самоуправлений, чьи доходы в следующем году после выравнивания снизятся более чем на 4%. Это 77 самоуправлений по всей Латвии, которые получат болезненный удар, который ощутят жители всей страны, подчеркивает ЛСС.