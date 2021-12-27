Самоуправления не смогут устроить новогодние салюты. Ограничений на запуск фейерверков частными лицами — почти нет

В этом году из-за "ковидных" ограничений самоуправлениям не разрешат проводить новогодние салюты, следует и решения Кабинета министров об об объявлении чрезвычайного положения.

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В преддверии уходящего 2021 года в Латвии ночью был установлен комендантский час, были запрещены любые массовые мероприятия и собрания, в том числе салюты. В новогоднюю ночь частные лица могли устраивать салюты в садах и дворах своих частных домов, но только до 22.00 — в многоквартирных домах.

В этом году, в преддверии уже 2022 года, по-прежнему действует чрезвычайная ситуация, во время которой публичные лица — такие как самоуправления — не могут организовывать салюты.

Но запретов на запуск фейерверков частными лицами куда меньше. Запускать фейерверки в многоквартирных домах можно без ограничения времени — в том числе, в полночь. Правда, в случае частных фейерверков на улице не должна собираться компания из более чем 20 человек.

Как уже сообщалось, объявленная в стране чрезвычайная ситуация будет действовать до 11 января. Сейчас существенно ограничен доступ к различным услугам жителям без сертификатов Covid-19, действуют и другие меры эпидемиологической безопасности.

Однако в канун Нового года в Латвии, как и в Эстонии, будут введены послабления "ковидных" ограничений в честь праздника. В частности, в Новогоднюю ночь не будет ограничено время кафе и ресторанов, хотя сохранятся ограничения на количество едоков за одним столиком. Исключение будет сделано только для Новогодней ночи, в остальные дни заведения общепита должны закрываться в 23.00.