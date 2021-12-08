Самоуправления не смогут вносить изменения в правительственные проекты решений

Городские и краевые думы не смогут вносить поправки в проекты решений, которые им на рассмотрение передает министр окружающей среды и регионального развития или же правительство. У самоуправления будет лишь право принять проект решений без единого возражения или же отклонить его.

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Соответствующие поправки к Закону "О самоуправлениях" подало Министерство окружающей среды и регионального развития. Предложение поддержано Комиссией Сейма по государственному управлению и самоуправлениям.

Поправки предусматривает, что если в правительственный проект решения все же вкралась ошибка, то самоуправление сможет исправить даже такой брак, только договорившись с государственной властью.

Депутат Сейма, бывший глава Министерства окружающей среды и регионального развития Юрис Пуце (АР!) заявил, что поддерживает поправки, поскольку они дают министру реализовывать функции надзора.

По словам Пуце, в практике была ситуация, когда некое самоуправление не смогло принять необходимые нормативные акты, чтобы исполнить закон. На своем заседании дума изменила все пункты, предложенные министерством, что полностью изменило чуть предложения.

Предложение об усилении надзора государственной власти за самоуправлениями получило поддержку комиссии Сейма, однако к третьему чтению поправки будут еще уточнены.